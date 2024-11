Cagliari-Milan, Marelli: “Gol di Zortea? Luvumbo era in fuorigioco”

Dopo soli due minuti di gioco, il Cagliari passa il vantaggio con un gol di Zortea. Il VAR decide di non intervenire, ma secondo il commentatore arbitrale di DAZN , Luca Marelli , al momento del tiro di Zortea , Luvumbo era in posizione di fuorigioco, probabilmente interferendo con Maignan. Ecco le sue dichiarazioni:

"C'era la necessità di un approfondimento sul gol segnato da Zortea per la posizione di Luvumbo. Maignan deve sporgersi per andare a vedere la conclusione di Zortea a causa della posizione di Luvumbo, che era in posizione di fuorigioco. Secondo me era una posizione impattante quella del giocatore del Cagliari"