Sacchi su Pioli: “Il Milan dà l’impressione di non saper stare in campo”

«È bravo e deve fare in modo che non accada più. Vedo che spesso Pioli viene criticato, io non gli darei troppe colpe perché vanno valutati anche il contesto e il gruppo a disposizione. Il Milan a volte dà l'impressione di non saper stare in campo, poi azzecca cinque o sei partite, poi ripiomba nel caos. Non c'è equilibrio sul terreno di gioco e non c'è continuità nei risultati. Così non si va da nessuna parte. Se un giocatore non si sacrifica, se non corre all'indietro rapidamente, se non collabora, Pioli deve avere il coraggio di lasciarlo fuori. Altrimenti quel giocatore danneggia tutta la squadra. Quando vedo i giocatori del Milan sparpagliati per il campo significa che qualcosa non va. E a me dispiace tanto, perché penso che Pioli sia un buon allenatore oltre che una brava persona. Però deve intervenire».