Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video

Il Milan di Amorim si gode ancora il successo conquistato in Austria contro il Salisburgo. La netta vittoria di giovedì ha permesso ai rossoneri di conquistare i primi 3 punti in Europa, riscattando la sconfitta rimediata all'esordio contro il Benfica e rilanciando le proprie ambizioni.

Milan, le parole di Sabatini

A commentare la prestazione dei rossoneri è stato il giornalistache, attraverso il proprio canale YouTube, ha voluto analizzare il risultato ottenuto dalla squadra rossonera, sottolineando l'importanza del successo e della prova sostenuta.

Sabatini ha parlato molto positivamente dei rossoneri, riconoscendone i meriti e mettendo in evidenza la portata del risultato ottenuto in trasferta. Secondo il giornalista, infatti, la vittoria ha un valore alquanto significativo, non solo per il punteggio ma anche per le opportunità create dai rossoneri.

“Con chiarezza, con trasparenza, con sincerità, con obiettività: è una bella vittoria quella del Milan in Austria contro il Salisburgo, perché al di là del risultato fin troppo ampio, anche se poi il Milan avrebbe potuto segnare perfino qualche gol in più. Resta un risultato che fa impressione, e sono anche tre punti, i primi tre punti in Europa League che fanno bene alla classifica dopo lo shock iniziale contro il Benfica nella prima partita

Archiviata momentaneamente l'Europa, ora il Milan ha un compito molto importante: conquistare 3 punti d'oro in campionato contro l'Atalanta nel match di San Siro, in programma domani pomeriggio alle 18:00. Riusciranno a dare continuità?