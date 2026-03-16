Negli studi di Pressing, il giornalista italiano Sandro Sabatini ha voluto spendere alcune parole nei confronti di Rafael Leao dopo la brutta prestazione fornita nella partita di ieri contro la Lazio di Maurizio Sarri, Il giornalista ha voluto consigliare al portoghese di seguire quanto sta facendo il giovane Kenan Yildiz della Juventus. Ecco, di' seguito, le sue dichiarazioni:
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PIANETAMILAN news milan interviste Sabatini: “Leao, prendi esempio da Yildiz. Contro l’udinese lui si è dato da fare”
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Sabatini: “Leao, prendi esempio da Yildiz. Contro l’udinese lui si è dato da fare”
Il giornalista italiano Sandro Sabatini ha voluto spendere alcune parole nei confronti di Rafael Leao, calciatore del Milan: il messaggio al portoghese per il bene dei rossoneri...
Milan, senti Sabatini—
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"Contro l'Udinese Yildiz gli ha chiesto di giocare da falso nove, poi dopo poco Spalletti lo sposta e mette Boga in quel ruolo. Però il turco si è dato da fare. C'è una cosa che bisogna chiedersi su Leao a mio avviso: cosa rappresenta per il Milan? Se è il giocatore numero uno, se è il più pagato, se è il il progetto su cui è stato costruito il Milan negli ultimi anni, non si può consentire questo rendimento e che esca dal campo in quel modo. Se invece deve essere paragonato agli altri, allora è un altro discorso"
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