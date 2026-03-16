Negli studi di Pressing , il giornalista italiano Sandro Sabatini ha voluto spendere alcune parole nei confronti di Rafael Leao dopo la brutta prestazione fornita nella partita di ieri contro la Lazio di Maurizio Sarri , Il giornalista ha voluto consigliare al portoghese di seguire quanto sta facendo il giovane Kenan Yildiz della Juventus. Ecco, di' seguito, le sue dichiarazioni:

"Contro l'Udinese Yildiz gli ha chiesto di giocare da falso nove, poi dopo poco Spalletti lo sposta e mette Boga in quel ruolo. Però il turco si è dato da fare. C'è una cosa che bisogna chiedersi su Leao a mio avviso: cosa rappresenta per il Milan? Se è il giocatore numero uno, se è il più pagato, se è il il progetto su cui è stato costruito il Milan negli ultimi anni, non si può consentire questo rendimento e che esca dal campo in quel modo. Se invece deve essere paragonato agli altri, allora è un altro discorso"