Rocchi su Giroud: “Dobbiamo essere severi”. Pronta la stangata?

Il Milan non è riuscito a chiudere in bellezza prima della sosta. Nel pareggio al 'Via del Mare' il Diavolo ha perso Leao e Calabria e non solo. Nel corso della puntata di ieri di "Open VAR", su DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato anche del rosso sventolato a Giroud durante la sfida tra Lecce e Milan. Un'espulsione che potrebbe essere molto pesante per i rossoneri.