Milan, infortunio per Leao: difficile che possa rientrare a novembre

Sarà dunque praticamente impossibile, secondo la 'rosea', che Leao sia in campo il prossimo 25 novembre per Milan-Fiorentina di Serie A e appare difficile anche il rientro per Milan-Borussia Dortmund del successivo martedì 28 novembre, partita chiave per l'eventuale qualificazione del Diavolo agli ottavi di finale della Champions League.

Si spera che torni contro il Dortmund, ma è improbabile — Più probabilmente Leao si rivedrà a inizio dicembre, Milan-Frosinone del 2 dicembre. Per Leao, in fin dei conti, era stata una settimana molto intensa. Sabato scorso 90' in campo per Milan-Udinese, il giorno seguente a Genova con Yunus Musah e Tommaso Pobega per un'attività commerciale, quindi martedì 90' i campo in Milan-PSG e ieri di nuovo in campo.

Facile pensare che non avesse recuperato bene dallo sforzo fatto in Europa contro i parigini ed altrettanto naturale mettere in discussione, così come hanno fatto i tifosi rossoneri sui social, il suo riscaldamento molto blando nel pre-partita del 'Via del Mare' di Lecce. LEGGI ANCHE: Di Marzio: "Difensore e attaccante, ecco chi vuole il Milan" >>>

