Calciomercato – Di Marzio: “Difensore e attaccante, le idee del Milan”

Juventus a +6, Inter a +8. L'ultimo, terribile, mese del Milan (2 pareggi e 2 sconfitte in 4 partite di campionato) ha complicato tremendamente il cammino della squadra di Stefano Pioli in Serie A. L'obiettivo Scudetto sembra sfumare, ma in casa rossonera non c'è minimamente - ancora - l'intenzione di arrendersi. Dopo la sosta per le Nazionali si ripartirà da Milan-Fiorentina del 25 novembre per ripartire di slancio. Con un occhio sempre puntato alla sessione di calciomercato di gennaio dalla quale il Diavolo potrà attingere nuova linfa e rinforzi importanti.