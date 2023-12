Ibrahimovic: “Non vedo l’ora di contribuire alle attività di RedBird”

Zlatan Ibrahimovic diventerà collaboratore di RedBird di Gerry Cardinale. Ecco le parole dello svedese al 'Financial Times'

Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante del Milan , è pronto a legarsi a RedBird e a Gerry Cardinale . Diventerà, infatti, consulente del proprietario del fondo di investimento e del club rossonero: l'annuncio, secondo il 'Financial Times', arriverà nella giornata di oggi.

Ecco, intanto, cosa ha detto lo stesso Ibrahimovic in anteprima al popolare quotidiano economico: "RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività dotate di significato e impatto. Non vedo l'ora di contribuire alle loro attività di investimento nelle loro attività sportive, mediatiche e di intrattenimento".