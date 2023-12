Romano: “Milan, ritorna Ibrahimovic: annuncio e dettagli a breve”

Zlatan Ibrahimovic è a un passo dal ritorno al Milan in altra veste. Lo ha comunicato Fabrizio Romano. Novità già in giornata?

Ci siamo quasi: Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan prima tra il 2010 e il 2012 e, successivamente, tra il 2020 e il 2023, con 93 gol in 163 partite e 2 Scudetti e una Supercoppa Italiana al suo attivo, è pronto a fare il suo ritorno in rossonero. Chiaramente, in altra veste rispetto a quella di calciatore, dato che ha appeso gli scarpini al chiodo nel giugno scorso.