Furlani: “Ibrahimovic consulente è per il successo futuro del Milan”

Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante del Milan , è pronto a legarsi a RedBird e a Gerry Cardinale . Diventerà, infatti, consulente del proprietario del fondo di investimento e del club rossonero: l'annuncio, secondo il 'Financial Times', arriverà nella giornata di oggi.

Ecco, intanto, cosa ha detto Giorgio Furlani, CEO del Milan, in anteprima al popolare quotidiano economico sul ritorno di Ibra in orbita del club rossonero. "Portare un leader come Ibra in veste di consulente per il team dirigenziale dell'AC Milan sottolinea il nostro impegno per il successo futuro del nostro club". LEGGI ANCHE: La rivelazione: “Conte apre al Milan”. Pioli a rischio? Il punto >>>