Simone: “De Ketelaere? Complimenti a chi lo ha preso. Dimostra talento”

Milan e Rennes, fino a oggi, non si sono mai visti, nemmeno in amichevole. Marco Simone, conosce i rossoneri della Bretagna li conosce eccome. Una doppietta al primo faccia a faccia e 11 sfide in totale, il club affrontato più spesso nella seconda vita da attaccante tra Psg, Monaco e Nizza, dopo nove stagioni al Milan. Ecco un estratto delle sue parole su Charles De Ketelaere, rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport' (QUI TUTTE LE PAROLE).