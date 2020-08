Rangnick: “Pioli, conferma meritata. Ma sarà la scelta giusta?”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ralf Rangnick, che era stato in procinto di diventare nuovo manager del Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Rangnick sul colpo di scena in casa rossonera che ha portato al suo accantonamento ed alla conferma in panchina di Stefano Pioli.

“La squadra è stata la migliore post coronavirus. Cambiare non sarebbe stato né rispettoso. Pioli ha meritato la conferma, anche per la persona che è: l’ho apprezzato nelle interviste, sempre concentrato sugli obiettivi – ha detto Rangnick -. Se poi è la scelta giusta nel medio e lungo termine, è un’altra questione”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI RANGNICK >>>