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INTERVISTE

Rakitic sulla lotta scudetto: “Il derby ha dimostrato che il Milan non è li per caso. Conoscendo Modric…”

Milan, Rakitic: 'Scudetto? Modric non si è ancora rassegnato'
Ivan Rakitic, 38 anni, ex centrocampista croato, ha parlato della lotta scudetto nell'intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport': queste le sue parole
Redazione PM

La vittoria del Milan nel derby contro l'Inter ha riacceso i sogni di scudetto dei tifosi rossoneri. Molte risposte potrebbero arrivare già nella giornata di oggi (sabato 14 marzo): i nerazzurri ospiteranno l'Atalanta di Palladino alle 15:00 in una sfida che, con ogni probabilità, seguiranno con attenzione anche Leao e compagni. Il Diavolo, invece, scenderà in campo domani sera alle 20:45 per affrontare la Lazio in un Olimpico che va verso il sold out.

Milan, Rakitic sulla lotta scudetto

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In merito alla lotta scudetto si è espresso anche Ivan Rakitic, impegnato nella tappa milanese del World Legend Padel Tour, dove ha ritrovato il suo grande amico e connazionale Luka Modric. L'ex centrocampista croato ha fatto il punto sulla corsa al titolo in un'intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Di seguito, il suo commento

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"L’Inter ha sette punti in più e ovviamente è la favorita, ma il derby di domenica ha dimostrato che il Milan non è lì per caso e può giocarsi le sue chance. Mancano ancora parecchie partite e nel calcio mai dire mai. Conoscendo Modric, poi, non si sarà rassegnato di certo. Anzi, vi posso dire che ha ancora una gran voglia di alzare trofei. Resta il prossimo anno? Chi lo sa (ride ndr). Ma state tranquilli che se Luka restasse al Milan, lo farebbe per vincere".

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