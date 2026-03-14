Milan, Rakitic: 'Scudetto? Modric non si è ancora rassegnato'

"L’Inter ha sette punti in più e ovviamente è la favorita, ma il derby di domenica ha dimostrato che il Milan non è lì per caso e può giocarsi le sue chance. Mancano ancora parecchie partite e nel calcio mai dire mai. Conoscendo Modric, poi, non si sarà rassegnato di certo. Anzi, vi posso dire che ha ancora una gran voglia di alzare trofei. Resta il prossimo anno? Chi lo sa (ride ndr). Ma state tranquilli che se Luka restasse al Milan, lo farebbe per vincere".