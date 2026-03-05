Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di 'Rivista Undici'. Il numero 12 del Milan ha voluto spendere alcune parole anche su Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno al PSG ora dirigente del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:
E poi un pensiero su Ibrahimovic, da calciatore al PSG e come dirigente al Milan: «Ibra per me è sempre stato un esempio, lo è stato per tutti. Anche solo guardandolo imparavi: nel gestire le responsabilità, nel prendere decisioni, nell’essere forte mentalmente. Sono contento di averlo ritrovato qua, mi sono sempre trovato bene con lui: ha un certo tipo di carattere che è un po’ come il mio, abbiamo la stessa ambizione, la stessa voglia di vincere, il non voler mollare mai. Per il me stesso giovane è stata una grande ispirazione».
