Nella giornata di ieri, il Milan Primavera è sceso in campo contro l'Atalanta, match valido per l'ottava giornata del campionato Primavera 1 . I ragazzi di Mister Renna non sono andati oltre un pareggio a reti inviolate, occupando così l'8 posto in classifica a quota 12 punti. A fine partita, l'allenatore rossonero ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione fornita dai suoi giovani ragazzi, facendo anche alcuni complimenti per il lavoro svolto fino a questo momento. Ecco, di seguito, tutte le dichiarazioni di Renna:

"Abbiamo fatto una bella prestazione, faccio i complimenti ai miei ragazzi. Avevamo contro una squadra di alta classifica che fino ad oggi ha dominato il campionato. Ci siamo prefissati con questo gruppo di ragazzi giovani di fare un lavoro prettamente per loro: lo stiamo facendo dall’inizio della stagione, i frutti si iniziano a vedere. Abbiamo disputato una partita veramente eccellente. È la strada giusta per il progetto che stiamo portando avanti”.