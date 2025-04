Milan, Pellegatti: 'RedBird, partenza molto falsa. Con Maldini e Massara ...'

Su RedBird: "La domanda che si fanno tanti tifosi rossoneri, mai entrati in sintonia con il fondo RedBird, non per loro paturnie, è se vendono o no. Molti pensavano che la deadline fosse ad agosto, quando Cardinale doveva restituire il denaro ad Elliott, e invece è stato posticipato. Abbiamo avuto notizie e conferme che il Tolosa sarebbe in vendita. Questa potrebbe essere una soluzione per il fondo RedBird per apire il mercato. Bisogna capire se arriveranno dall'Arabia fondi che possano entrare in minoranza. RedBird deve tirare fuori 1,2 miliardi di euro tra fondo e il resto. Bisognerà capire, se si tratterà di un'azionista di minoranza, se sarà un inizio per dismettere il debito del Milan. WGI è un fondo non sovrano, di secondo livello, che sta operando. L'importante è parlare di uomini, non di fondi. Elliott, con Gazidis, Maldini, Massara e Furlani a Londra ha vinto. Adesso c'è un momento negativo. La partenza non è stata falsa, ma molto falsa".