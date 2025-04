Un fondo di Dubai in trattativa con RedBird: ma non per il Milan…

Questa, però, non è la prima volta in cui si parla di un passaggio di proprietà per il Tolosa. Già nel 2023, infatti, RedBird aveva preso in considerazione l'idea di ritirarsi dal club quando la squadra francese si era qualificata per l'Europa League. In quel caso, dato che anche il Milan, club di proprietà di RedBird come sappiamo, partecipava alle competizioni europee, il fondo d'investimento avrebbe violato le regole UEFA sulla multi proprietà.