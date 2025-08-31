Milan, Pellegatti: 'Gomez unico obiettivo. Rabiot? Mi è stato detto che ...'

Pianeta Milan
Il giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato del Milan, tra Joe Gomez ed Adrien Rabiot
Fabio Barera
Fabio Barera 

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi sul calciomercato del Milan, tra Joe Gomez ed Adrien Rabiot. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Su Joe Gomez: "Secondo quanto filtra da casa Milan l'obiettivo è uno e uno solo in questo momento in difesa, Joe Gomez. Il Milan vorrebbe avere il prestito, ma bisognerà discutere con il Liverpool che penso voglia il trasferimento definitivo. Il prezzo è intorno ai 15/20 milioni di euro. Non ci sono altri obiettivi, anche perché in Italia ci sono nomi un po' cari e non così affidabili".

Su Adrien Rabiot: "La trattativa c'è, ci sono stati contatti anche questa notte. Il Milan è d'accordo sui 5/6 di ingaggio, ma vorrebbe pagare meno di 15 milioni per un giocatore in scadenza e di 30 anni. Il Marsiglia non lo vuole più in rosa, Allegri lo vuole ad ogni costo, la trattativa è caldissima. Questa mattina mi è stato detto che se non si dovesse fare Rabiot si andrà su un altro mediano con la cessione di Musah. La dirigenza vuole però accontentare Allegri. Non è una questione di essersi svegliati in ritardo, ma è il mercato che è partito in ritardo. Sono tutti errori dell'anno scorso, Akanji sarebbe venuto se fossimo stati in Champions League".

 

