Milan, Pellegatti: 'Gomez unico obiettivo. Rabiot? Mi è stato detto che ...'

Su Adrien Rabiot: "La trattativa c'è, ci sono stati contatti anche questa notte. Il Milan è d'accordo sui 5/6 di ingaggio, ma vorrebbe pagare meno di 15 milioni per un giocatore in scadenza e di 30 anni. Il Marsiglia non lo vuole più in rosa, Allegri lo vuole ad ogni costo, la trattativa è caldissima. Questa mattina mi è stato detto che se non si dovesse fare Rabiot si andrà su un altro mediano con la cessione di Musah. La dirigenza vuole però accontentare Allegri. Non è una questione di essersi svegliati in ritardo, ma è il mercato che è partito in ritardo. Sono tutti errori dell'anno scorso, Akanji sarebbe venuto se fossimo stati in Champions League".