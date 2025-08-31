Milan, Nkunku: “Vogliamo vincere, per questo ci sono grandi giocatori”

Nkunku dovrebbe essere già pronto per la partita contro il Bologna: il Milan, infatti, giocherà il terzo turno di Serie A contro la squadra di Vincenzo Italiano al rientro dalla sosta per le Nazionali.
Milan, Nkunku è un nuovo attaccante rossonero. Il francese è arrivato dal Chelsea per una cifra che dovrebbe essere di 38 milioni più 5 di bonus. Un costo davvero importante per il Diavolo che quindi fa pensare a un ruolo da titolare per il francese. L'ex Lipsia arriva per rinforzare il reparto avanzato e per dare ad Allegri altre soluzioni tattiche in avanti. L'ex Chelsea ha parlato a 'Milan TV'. Ecco le sue parole su Modric e Leao.
Sul giocare con talenti come Modric e Leao: "E' bello. Conosciamo le ambizioni del club. Vogliamo vincere. Per questo grandi giocatori vogliono giocare qui. Ho già giocato con Modric, ma non contro Leao. Sono molto contento di giocare al loro fianco. Spero di trovarmi bene con loro in campo, per il bene della squadra".
