Milan, Pedullà: “Fonseca va esonerato. Certe cose neanche in Serie D”

Squadra senza leader?

"Fonseca non ha la squadra in mano a livello umorale. Non è accettabile, sono cose che non si vedono in Serie D: i due rigori vengono calciati prima da Theo e poi dà Abraham, non c'è una gerarchia. Grave quello che dice Fonseca nel post partita: 'doveva tirarlo Pulisic'. L'allenatore sei tu. Queste cose accadono al bar dello sport. La società non gli ha dato mai forza, io la penso così. Lui ha recepito di essere in discussione e ora siamo da capo. Ieri Pulisic esce e gli chiede il perché, Leao quasi non lo saluta, i rigori. Io lo solleverei dall'incarico. Quando c'è un'aria del genere e non cambi vuol dire che c'è mediocrità. C'è un'anarchia clamorosa e inaccettabile". LEGGI ANCHE: Milan, la Fiorentina porta male ad Abraham: aneddoti e retroscena sull’inglese