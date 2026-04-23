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Milan, Pavlovic commovente: “La nascita di mio figlio è stata la cosa più bella del mondo”

Strahinja Pavlovic, difensore Milan
Strahinja Pavlovic a cuore aperto racconta l'emozione provata alla nascita di suo figlio Tadija: la sua intervista rilasciata a 'Tuttosport'
Redazione PM

Lo scorso 14 aprile Strahinja Pavlovic è diventato papà per la prima volta. Il difensore serbo e la sua compagna Maša hanno messo alla luce Tadija, primogenito nella coppia. Il classe 2001, che sta vivendo la sua miglior stagione con la maglia del Milan, aveva anticipato la notizia con l'esultanza per il gol segnato contro la Roma: pallone sotto la maglia e dito portato alla bocca, un gesto che ha lasciato spazio a poche interpretazioni.

Milan, Pavlovic parla di suo figlio Tadija per la prima volta

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Pavlovic ne ha parlato per la prima volta in una lunga intervista concessa ai microfoni di 'Tuttosport', mostrando un lato diverso da quello di 'guerriero' che siamo abituati a vedere in campo. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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"È stata la cosa più bella del mondo: adesso per me non esiste più tempo libero, semplicemente perché quando sono a casa voglio sempre stare con lui. Per ora non è cambiato nulla, dormo solo un po’ meno: è mia moglie a fare tutto il lavoro. Tra l’altro ha dei piedoni: quelli li ha presi proprio dal papà magari lui sarà un giocatore di basket, chissà. Un’esultanza per Tadija? Io sono sempre pronto".

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