Penso di voler restare tanto al Milan, mi piace la città e l'ambiente oltre ai nostri supporter. Qui sono molto contento e voglio vincere col Milan. Cantare il coro con i tifosi a fine partita? Accadeva anche quando ero al Partizan, dobbiamo essere uniti con il nostro pubblico. Vlahovic lo sento molto spesso, è un numero uno quando è in forma (ride, ndr). Mi piace tanto, sarebbe molto bello giocare con lui.
Pavlovic 'inchioda' Allegri al Milan—
I suoi miglioramenti visti in questa stagione sono imputabili anche al grande lavoro fatto da Massimiliano Allegri, con cui il feeling è totale. Pavlovic spazza via così ogni rumors di mercato che vorrebbe vedere l'allenatore italiano lontano dal Milan:
Sono migliorato molto con lui in fase difensiva e in generale dal punto di vista tattico. Il suo futuro? Lui è molto importante, quest'anno siamo cresciuti tutti. Penso ci sia la possibilità di migliorare ancora di più. L'italiano? Me lo stanno insegnando Gabbia, Bartesaghi e Ricci
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