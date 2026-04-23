Arrivato nel 2024, Strahinja Pavlovic si è trasformato sotto la gestione di Massimiliano Allegri in un muro invalicabile. Protagonista di una bellissima stagione con i rossoneri, in cui ha segnato anche 4 gol molto importanti, si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata ai microfoni di SportMediaset. Dichiarazioni non banali quelli del difensore serbo, che ha elogiato tantissimo Allegri, dichiarato amore al Milan e chiamato in rossonero il connazionale Dusan Vlahovic, che - sue parole - 'sente spesso'.