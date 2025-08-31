Milan, Orlando: “Mi sa che Allegri non è arrivato tanto informato”

Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà' e ha parlato dell'arrivo di Massimiliano Allegri al Milan

La stagione del Milan è partita male. La sconfitta in casa contro la Cremonese ha attirato parecchie critiche. La maggior parte di queste, però, sono state rivolte alla dirigenza, incapace fin qui di mettere a disposizione dell'allenatore una rosa adatta alle ambizioni del club. Alcuni opinionisti, invece, hanno indirizzato alcune critiche a Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina di San Siro dopo tanti anni. Nel mezzo, le due avventure alla Juventus, la prima delle quali parecchio vittoriosa. La seconda è stata meno brillante ed è stata seguita da un anno sabbatico, da cui il tecnico è reduce. Critiche al suo indirizzo giungono, per esempio, da Massimo Orlando, che ha parlato durante 'Maracanà' sulle frequenze di TMW Radio. Di seguito, si riporta la sua opinione.

Le sue parole: "Sembra che Allegri sia andato a Milano perché si vive bene, fregandosene del mercato. Ha un nome importante, ha vinto scudetti, è andato lì per rilanciarsi e ha partecipato a tutte le discussioni di mercato. Mi stupisce che in difesa non abbia fatto nulla, evidentemente durante l'anno sabbatico non ha visto tante partite, non è arrivato tanto informato considerando i tanti difetti che ha riproposto al Milan".