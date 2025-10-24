Il Milan di Massimiliano Allegri , questa sera, affronterà a San Siro il Pisa di Alberto Gilardino , ex calciatore rossonero. Per il diavoli si presenta una grandissima occasione: conquistare i 3 punti vorrebbe dire andare a +4 dalle inseguitrici (Inter, Napoli e Roma). Il Pisa invece, sarà alla ricerca di punti preziosi per cercare di scollarsi dalla zona retrocessione. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione radiofonica 'Maracanà', l'ex calciatore Massimo Orlando ha espresso la sua opinione, soffermandosi più su un'ipotetica vittoria dello scudetto, menzionando anche la figura di Santiago Gimenez. Ecco, di seguito, tutte le sue parole:

Il pensiero di Massimo Orlando sul Milan di Allegri: "Gimenez sta diventando fondamentale, lo vedo più tonico, partecipa di più. I risultati chiaramente aiutano. Sta diventando decisivo. Non si può parlare solo di Champions, il Milan ha tutto per vincere il campionato. Ha una squadra solida, ha comprato ottimi giocatori, la difesa beneficia della qualità che c'è ora"