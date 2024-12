Milan, Ordine duro: “Dove vuoi andare? Indifendibile e inaffidabile”

Il Milan ha perso contro l'Atalanta e ha quasi del tutto detto addio alle poche speranze scudetto. Anche il posto nelle prime quattro resta in fortissimo dubbio. A fare clamore sono state anche le parole di Paulo Fonseca nel post partita . L'allenatore rossonero ha criticato aspramente l'arbitro La Penna . Franco Ordine , giornalista che spesso parla del mondo Milan , ne ha parlato a 'Pressing', programma di Mediaset. Ecco le sue parole.

Ordine: "Milan, dove vuoi andare?". Le tre 'i'. Fonseca agganciato a...

"La reazione di Bergamo è il segno che il Milan è uscito dalla lotta Scudetto ed è anche virtualmente fuori dalla Champions League, che sarebbe l'unica ciambella di salvataggio di Fonseca per restare sulla panchina del Milan. Il Diavolo mica ha perso per l'arbitro. Continua ad essere la squadra delle tre i. Immaturo, inaffidabile e indifendibile. Quando hai queste caratteristiche dove vuoi andare?"