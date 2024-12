Milan, Ordine su Fonseca: “Ha ignorato per troppe settimane l’equilibrio”

"Fonseca ha ignorato per troppe settimane che il problema numero uno del gruppo era ed è rimasto l’equilibrio, oltre che la capacità di difendere meglio nei singoli. Ha compiuto progressi rari, a singhiozzo, inframezzati da disattenzioni clamorose come quella di Bergamo. Non è la prima, non sarà nemmeno l'ultima a dispetto della crescita esponenziale di Gabbia e Thiaw".