Milan, Ordine: "Conceicao? Non resta. Theo Hernandez può essere riconfermato". Ecco come

"Il Milan ancora nella lotta Champions? Ma va. Il Milan ha l'unica possibilità di fare la finale di Coppa Italia, si è svegliato troppo tardi. Comunque non pensiamo che possa bastare Udine e il cambio tattico in ritardo. Conceicao ha ancora qualche possibilità di restare? No secondo me, per quanto riguarda la società. Secondo me, siccome incontra Gasperini e Inzaghi, se supera queste prove si potrà dire 'scusate il ritardo, ci siamo svegliato troppo tardi'. Theo Hernandez? Se non ci saranno grandi offerte clamorose resta e verrà riconfermato".