Franco Ordine, giornalista, che ha analizzato Udinese-Milan 0-4 per 'Il Giornale'. Per i rossoneri in arrivo due esami importanti

Emiliano Guadagnoli Redattore 13 aprile 2025 (modifica il 13 aprile 2025 | 10:00)

"Sono tutti d'accordo. Il Milan funziona molto meglio così, con il sistema di gioco sperimentato a Udine e che si avvita sulla difesa a 3 più Jimenez e Theo Hernandez laterali di centrocampo, per questo motivo con compiti meno di copertura e meno spazio da coprire per ripartire in attacco". Questo il pensiero di Franco Ordine, giornalista, che ha analizzato Udinese-Milan 0-4 per 'Il Giornale'. Ordine continua con la sua analisi e parla di esami importanti per i rossoneri. Ecco il suo parere.

Milan, Ordine: "Udinese sembra lo snodo, ma servono due conferme eccellenti" — "Udine sembra lo snodo tanto atteso e rincorso dall'estate scorsa ma perché possa costituire davvero una svolta, c'è bisogno di un paio di conferme eccellenti. È in arrivo infatti, per la domenica di Pasqua, l'Atalanta a San Siro e il mercoledì successivo l'Inter con la semifinale di ritorno della coppa Italia. Sia Gasp che Simone Inzaghi sono due espertissimi della difesa a 3: per Conceicao è come sostenere un esame universitario con due docenti. Superarlo significherebbe per lui che in Portogallo ha sempre puntato sul 4-4-2, aggiungere credibilità al proprio curriculum".