Milan, Serginho: “Mi piace molto Okafor, può cresce molto”

Serginho, ex storico terzino del Milan, ha affrontato per due volte il Borussia Dortmund al Westfalenstadion oggi, per ragioni di sponsor, ribattezzato Signal Iduna Park. Il brasiliano ha anche parlato dei nuovi calciatori del Milan, in particolare di Okafor. Ecco un estratto delle sue parole a Tuttosport (QUI TUTTE LE PAROLE).