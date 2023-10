Probabili formazioni, Borussia Dortmund-Milan: Reijnders in regia

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) : Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozgan, Nmecha; Malen, Reus, Brandt; Fullkrug. A disposizione : Meyer, Lotka, Sule, Reyna, Duranville, Wolf, Emre Can, Bynoe-Gittens, Haller, Moukoko, Adeyemi. Allenatore : Terzic.

In attacco, il Milan dovrebbe schierare il suo terzetto classico: Pulisic, Giroud, Leao. Sarebbero stati sciolti i dubbi a centrocampo, con Adli in panchina. Con Pobega sul centro-sinistra, Reijnders dovrebbe iniziare da centrale, con Musah mezzala. In difesa nessun dubbio. Probabile sabato tornino dal 1’ Adli e Chukwueze, forse anche Okafor contro il Genoa.