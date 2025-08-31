Pianeta Milan
Milan, Nkunku: “Mi piace giocare vicino alla punta o da punta stessa”

Christopher Nkunku, nuovo attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV'. Ecco le sue prime parole da giocatore del Milan: svelato il ruolo
Emiliano Guadagnoli
Milan, Nkunku è un nuovo attaccante rossonero. Il francese è arrivato dal Chelsea per una cifra che dovrebbe essere di 38 milioni più 5 di bonus. Un costo davvero importante per il Diavolo che quindi fa pensare a un ruolo da titolare per il francese. L'ex Lipsia arriva per rinforzare il reparto avanzato e per dare ad Allegri altre soluzioni tattiche in avanti. L'ex Chelsea ha parlato a 'Milan TV'. Ecco le sue parole sul suo ruolo.

Sul suo stile di gioco: "Sono molto tecnico, mi piace giocare con i compagni, fare da raccordo. Gioco in una posizione offensiva e cerco di fare assist o gol per la squadra. Penso sempre in funzione della squadra. Mi piace lottare per la squadra e dare il meglio con gli altri".

Il ruolo che preferisce: "Mi piace giocare vicino alla punta, o anche da punta stessa. Mi piace giocare con libertà di attaccare. Muovermi nello spazio, dialogare con i miei compagni di attacco. E' ciò che mi viene meglio".

