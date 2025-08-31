Pianeta Milan
Minotti: “Il Milan ha un obiettivo chiaro: fare player trading. Il progetto tecnico…”

Lorenzo Minotti, ex calciatore e ora opinionista di Sky Sport 24, ha commentato la situazione attuale del Milan
Nel panorama calcistico italiano, il Milan ha conquistato i primi tre punti della stagione battendo il Lecce, un risultato che gli permette di affrontare la sosta per le nazionali con maggiore serenità. Nonostante un inizio incerto e un mercato giudicato "poco lineare", il club rossonero continua a far discutere, con l'attenzione rivolta sia all'andamento della squadra in campo che alle prossime, decisive, ore di trattative.

Minotti: "Credo che la società abbia un obiettivo: tenere i conti e fare player trading"

Lorenzo Minotti, ex calciatore e ora opinionista di Sky Sport 24, ha commentato la situazione del Milan, analizzando le dinamiche che stanno caratterizzando l'avvio di stagione e le scelte di mercato del club.Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Lorenzo Minotti sul Milan: "Il Milan dovrebbe già aver intrapreso una certa direzione, avendo iniziato prima, poi abbiamo sentito dire Tare che hanno già cambiato modulo, arriva Nkunku e Allegri dice adesso vediamo come farlo giocare… Chiaro che nella rosa del Milan manca un difensore centrale con certe caratteristiche e non l’hanno trovato. Alla luce di questo, credo che la società abbia un obiettivo: tenere i conti e fare player trading, il progetto tecnico si deve adeguare.

