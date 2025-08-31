Minotti: “Il Milan ha un obiettivo chiaro: fare player trading. Il progetto tecnico…”

Le parole di Lorenzo Minotti sul Milan: "Il Milan dovrebbe già aver intrapreso una certa direzione, avendo iniziato prima, poi abbiamo sentito dire Tare che hanno già cambiato modulo, arriva Nkunku e Allegri dice adesso vediamo come farlo giocare… Chiaro che nella rosa del Milan manca un difensore centrale con certe caratteristiche e non l’hanno trovato. Alla luce di questo, credo che la società abbia un obiettivo: tenere i conti e fare player trading, il progetto tecnico si deve adeguare.