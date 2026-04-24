PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Nesta: “Cosa ho preso da Ancelotti? Niente, lui vince sempre. Vi qual è la cosa che gli invidio”

INTERVISTE

Milan, Nesta: “Cosa ho preso da Ancelotti? Niente, lui vince sempre. Vi qual è la cosa che gli invidio”

Carlo Ancelotti e Alessandro Nesta al Milan nel 2007
Alessandro Nesta e quella caratteristica che "ruberebbe" al suo ex allenatore ai tempi del Milan Carlo Ancelotti: queste le sue parole
Redazione PM

Alessandro Nesta e Carlo Ancelotti hanno condiviso una lunga fetta della loro avventura al Milan: il tecnico emiliano ha allenato l'ex difensore dal 2002 al 2009. Durante gli anni insieme in rossonero, i due hanno vinto 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, 1 Mondiale per Club, 1 Scudetto, 1 Supercoppa italiana e 1 Coppa Italia. Una bacheca che farebbe rabbrividire chiunque, ma che è stata costruita in appena 7 stagioni.

Milan, ecco cosa Nesta "invidia" ad Ancelotti

—  

Nesta è tornato a parlare del suo rapporto con Ancelottinella lunga intervista concessa ai microfoni di 'DAZN'. L'ex centrale del Milan è stato ospite a 'Giorgia's Secret', programma condotto dalla giornalista Giorgia Rossi. Di seguito, un estratto delle sue parole

LEGGI ANCHE

"Io non ho preso niente da Ancelotti: lui vince sempre e io l’anno scorso le ho perse quasi tutte. Non ho preso niente, mi sa. Quello che vorrei avere è la sua serenità che ha e che trasmette: io non dormo quando ci sono le partite, se perdo sto chiuso in casa e non parlo neanche con mia moglie. La serenità che ha Ancelotti gliela invidio".

Leggi anche
Braida: “È uno dei momenti più bassi della storia del calcio italiano. Ecco cosa bisogna...
Tomori punta il Mondiale: “Darò tutto perché avvenga. Mi dispiace per l’Italia e per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA