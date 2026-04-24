"Io non ho preso niente da Ancelotti: lui vince sempre e io l’anno scorso le ho perse quasi tutte. Non ho preso niente, mi sa. Quello che vorrei avere è la sua serenità che ha e che trasmette: io non dormo quando ci sono le partite, se perdo sto chiuso in casa e non parlo neanche con mia moglie. La serenità che ha Ancelotti gliela invidio".