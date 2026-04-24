Alessandro Nesta e quella caratteristica che "ruberebbe" al suo ex allenatore ai tempi del Milan Carlo Ancelotti: queste le sue parole
Alessandro Nesta e Carlo Ancelotti hanno condiviso una lunga fetta della loro avventura al Milan: il tecnico emiliano ha allenato l'ex difensore dal 2002 al 2009. Durante gli anni insieme in rossonero, i due hanno vinto 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, 1 Mondiale per Club, 1 Scudetto, 1 Supercoppa italiana e 1 Coppa Italia. Una bacheca che farebbe rabbrividire chiunque, ma che è stata costruita in appena 7 stagioni.
Milan, ecco cosa Nesta "invidia" ad Ancelotti
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Nesta è tornato a parlare del suo rapporto con Ancelottinella lunga intervista concessa ai microfoni di 'DAZN'. L'ex centrale del Milan è stato ospite a 'Giorgia's Secret', programma condotto dalla giornalista Giorgia Rossi. Di seguito, un estratto delle sue parole