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Milan, Minotti: ” Emozionante segnare con questa maglia, sono molto contento”

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Gabriele Minotti, difensore del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del club post vittoria col Brusaporto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gabriele Minotti, difensore del Milan Futuro, nella sfida di oggi pomeriggio contro il Brusaporto è riuscito a mettere a segno suo primo gol con addosso la casacca rossonera: il match  è poi terminato 4-0 a favore della squadra di Massimo Oddo. Al termine del match, il giovane difensore ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Ecco, di seguito, le sue parole.

Oggi è arrivato il tuo primo gol: "È sempre emozionante… Poi è il primo gol con questa maglia. Sono molto contento, ma più che altro oggi era importante tornare a vincere. Dopo una brutta prestazione mercoledì l’importante oggi era vincere e abbiamo risposto bene sul campo”.

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Hai anche indossato la fascia da captiano: "È una bella responsabilità. Sono uno dei più grandi anche se sono giovane. Provo a portare un po’ della mia esperienza anche se ho fatto tre anni con i più grandi. Cerco di aiutare sempre i più piccoli, anche all’interno dello spogliatoio. Sono felice per aver indossato questa fascia”.

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