Gabriele Minotti , difensore del Milan Futuro , nella sfida di oggi pomeriggio contro il Brusaporto è riuscito a mettere a segno suo primo gol con addosso la casacca rossonera: il match è poi terminato 4-0 a favore della squadra di Massimo Oddo . Al termine del match, il giovane difensore ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Ecco, di seguito, le sue parole.

Oggi è arrivato il tuo primo gol: "È sempre emozionante… Poi è il primo gol con questa maglia. Sono molto contento, ma più che altro oggi era importante tornare a vincere. Dopo una brutta prestazione mercoledì l’importante oggi era vincere e abbiamo risposto bene sul campo”.