Gabriele Minotti, difensore del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del club post vittoria col Brusaporto
Gabriele Minotti, difensore del Milan Futuro, nella sfida di oggi pomeriggio contro il Brusaporto è riuscito a mettere a segno suo primo gol con addosso la casacca rossonera: il match è poi terminato 4-0 a favore della squadra di Massimo Oddo. Al termine del match, il giovane difensore ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Ecco, di seguito, le sue parole.
Oggi è arrivato il tuo primo gol: "È sempre emozionante… Poi è il primo gol con questa maglia. Sono molto contento, ma più che altro oggi era importante tornare a vincere. Dopo una brutta prestazione mercoledì l’importante oggi era vincere e abbiamo risposto bene sul campo”.