Durante il post partita di Milan-Udinese, gara valida per la 32esima giornata di Serie A 2025-2026 vinta con un netto 3-0 dai bianconeri di Runjaić, il giornalista Stefano Borghi, intervenuto ai microfoni degli studi di Sky Sport, ha voluto commentare la partita svolta dai rossoneri di Massimiliano Allegri, alla terza sconfitta su quattro. Ecco, di seguito, le sue parole:
PIANETAMILAN news milan interviste Borghi dopo Milan-Udinese: “Colpo pesantissimo. Ho visto un centrocampo in difficoltà”
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Borghi dopo Milan-Udinese: “Colpo pesantissimo. Ho visto un centrocampo in difficoltà”
Durante il post partita di Milan-Udinese, il giornalista Stefano Borghi ha voluto commentare la prestazione dei rossoneri di Allegri
"Colpo pesantissimo. Questa flessione del Milan si vedeva arrivare, anche perché non è più quella squadra sicura dei primi 3-4 mesi. Allegri ha dato un colpo di volante tattico, con questo 4-3-3 che gli si chiedeva, ed è andato giù in questo modo. Nel primo tempo il Milan ha fatto meno peggio di quello che si poteva immaginare, poi si è vista una fragilità complessiva di squadra. Da capire perché. Oggi ho visto il centrocampo molto in difficoltà. L'impressione è che il serbatoio sembra vuoto, e questo può essere preoccupante considerando che c'è ancora da andare".
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