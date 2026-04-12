La partita contro l'Udinese di ieri sera ha deluso tutto il popolo rossonero: il Milan di Allegri ha perso con un netto 3-0 in casa, davanti ai propri tifosi. A far infuriare, i troppi errori commessi, specialmente in difesa, e l'atteggiamento di Rafa Leao , uscito poi tra una montagna di fischi. Cristian Brocchi , presente negli studi di DAZN, ha voluto commentare questa sconfitta, analizzando la prestazione dei rossoneri, menzionando anche la questione scudetto, ormai abbandonata dopo la sconfitta contro il Napoli di settimana scorsa. Ecco, di seguito, le parole di Brocchi:

Le parole di Cristian Brocchi: “Ho visto un Milan vuoto, poco incisivo, poco determinato. Aveva preso l’occhio durante la stagione come la squadra lavorava insieme, erano molto uniti. Sembra che in questo momento la squadra sia svuotata dal punto di vista emotivo e delle ambizioni. Non vorrei che avendo abbandonato la corsa scudetto abbia dato un colpo deciso all’attenzione dei calciatori”.