Sul rapporto con Massimiliano Allegri: “Allegri è una bellissima persona, scherza moltissimo coi calciatori, si ride sempre con lui e il suo staff, un allenatore speciale, uno dei migliori che io abbia mai avuto perché ti insegna che il calcio è una cosa semplice, e anche se è difficile a volte vederlo come uno sport semplice, lui ti tramette questa visione e ha grandissima fiducia in me e lo sento. Siamo stati molto carichi e speranzosi durante la stagione: tutto è possibile ma dobbiamo pensare al presente e vincere la prossima partita”.