Santiago Gimenez, attaccante del Milan classe 2001, ha voluto rilasciare un' intervista ai microfoni della Lega Serie A, durante la puntata del nuovo format 'ATuPerTu'. L'ex calciatore del Feyenoord, arrivato in rossonero a febbraio 2025, ha voluto spendere alcune parole sul periodo legato all'infortunio alla caviglia, per poi spostarsi a parlare del rapporto che ha con Massimiliano Allegri ,. Ecco, di seguito, le sue parole.
PIANETAMILAN news milan interviste Gimenez su Allegri: “Bellissima persona. Ti insegna che il calcio è una cosa semplice”
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Gimenez su Allegri: “Bellissima persona. Ti insegna che il calcio è una cosa semplice”
Santiago Gimenez, bomber del Milan, ha voluto parlare del rapporto instaurato con il suo allenatore, Massimiliano Allegri
Sul rapporto con Massimiliano Allegri: “Allegri è una bellissima persona, scherza moltissimo coi calciatori, si ride sempre con lui e il suo staff, un allenatore speciale, uno dei migliori che io abbia mai avuto perché ti insegna che il calcio è una cosa semplice, e anche se è difficile a volte vederlo come uno sport semplice, lui ti tramette questa visione e ha grandissima fiducia in me e lo sento. Siamo stati molto carichi e speranzosi durante la stagione: tutto è possibile ma dobbiamo pensare al presente e vincere la prossima partita”.
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