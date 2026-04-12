Il capitano della Juventus ed ex calciatore del Milan Manuel Locatelli ha voluto parlare della lotta Champions contro i rossoneri...
Il capitano della Juventus ed ex calciatore del MilanManuel Locatelli ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla lotta Champions nel post partita contro l'Atalanta ai microfoni di DAZN e Sky Sport. L'ex rossonero, in bianconero dal 2021, ha ovviamente parlato della squadra di Allegri, viste le sole 3 lunghezze che separano le due squadre. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito:
Milan, le parole di Locatelli sulla lotta alla Champions League: «Milan solo a +3? Noi sappiamo quello che dobbiamo fare: vincere le partite. Poi quello che succede davanti o dietro non ci deve cambiare. Noi dobbiamo pensare a vincere, fare il nostro, farlo bene bene e andare avanti».