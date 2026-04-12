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Locatelli avvisa: “Milan solo a +3? Noi sappiamo quello che dobbiamo fare”

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Il capitano della Juventus ed ex calciatore del Milan Manuel Locatelli ha voluto parlare della lotta Champions contro i rossoneri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il capitano della Juventus ed ex calciatore del MilanManuel Locatelli ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla lotta Champions nel post partita contro l'Atalanta ai microfoni di DAZN e Sky Sport. L'ex rossonero, in bianconero dal 2021, ha ovviamente parlato della squadra di Allegri, viste le sole 3 lunghezze che separano le due squadre. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni in merito:

Milan, le parole di Locatelli sulla lotta alla Champions League: «Milan solo a +3? Noi sappiamo quello che dobbiamo fare: vincere le partite. Poi quello che succede davanti o dietro non ci deve cambiare. Noi dobbiamo pensare a vincere, fare il nostro, farlo bene bene e andare avanti».

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Le sue parole rilasciate anche ai microfoni di Sky Sport: «Adesso si decide tutto per la Champions. Noi lo sappiamo, siamo consapevoli. Quando indossi questa maglia hai pressione, ma non deve spaventarci. Noi dobbiamo andarci, perché è il nostro obiettivo».

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