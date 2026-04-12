Durante il pre partita di Milan-Udinese, match valido per la 32esima giornata di Serie A Enilive persa dal diavolo con un netto 0-3 da parte dei bianconeri, il giornalista sportivo Dario Massara ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni direttamente dagli studi di Sky Sport sulla squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi però Pulisic e Bartesaghi. Ecco, di seguito, le sue parole.
PIANETAMILAN news milan interviste Massara: “Il Milan poteva ambire a di più. Bartesaghi? Uno dei pochi del campionato…”
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Massara: “Il Milan poteva ambire a di più. Bartesaghi? Uno dei pochi del campionato…”
il giornalista sportivo Dario Massara ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan di Allegri, soffermandosi però su Bartesaghi...
“Con lo stesso Pulisic del pre infortunio il Milan poteva ambire a qualcosa di più del terzo posto. Nel girone di ritorno Pulisic manda in campo il fratello, Leao, Fullkrug, Nkunku non si è mai visto, Gimenez. Se mettiamo insieme tutte queste cose, e pensiamo a dove era il Milan l’anno scorso, capiamo il peso di Massimiliano Allegri e del suo lavoro, perché oggi il Milan è terzo senza praticamente un attacco”.
Su Bartesaghi:"Bartesaghi fa parte dei pochissimi prodotti che il campionato ha regalato alla Nazionale”.
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