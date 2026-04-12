Durante il pre partita di Milan -Udinese , match valido per la 32esima giornata di Serie A Enilive persa dal diavolo con un netto 0-3 da parte dei bianconeri, il giornalista sportivo Dario Massara ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni direttamente dagli studi di Sky Sport sulla squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi però Pulisic e Bartesaghi. Ecco, di seguito, le sue parole.

“Con lo stesso Pulisic del pre infortunio il Milan poteva ambire a qualcosa di più del terzo posto. Nel girone di ritorno Pulisic manda in campo il fratello, Leao, Fullkrug, Nkunku non si è mai visto, Gimenez. Se mettiamo insieme tutte queste cose, e pensiamo a dove era il Milan l’anno scorso, capiamo il peso di Massimiliano Allegri e del suo lavoro, perché oggi il Milan è terzo senza praticamente un attacco”.