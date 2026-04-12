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Gravina: “In Italia della Nazionale frega solo ai tifosi. Agli altri serve solo per rivendicare”

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L’ex Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto rilasciare una lunga intervista al Corriere della Sera: dall'Italia a...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L’ex Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera. L'ex numero uno della Federazione ha voluto parlare, tra i tanti argomenti, dei vari problemi del calcio italiano, per poi spostarsi, ovviamente, sul capitolo Nazionale, soprattutto dopo la mancata qualificazione al Mondiale per la 3 volta consecutiva. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sui problemi del calcio italiano:«Adesso abbiamo avviato un progetto con i bambini per rimettere al centro la tecnica. La verità è che si fa fatica a perseguire l’interesse comune. La filiera del talento italiano non si sviluppa a pieno perché i club, che sono aziende private, perseguono i propri interessi e non ritengono funzionali il tempo e la fatica che servono per far sbocciare un giovane selezionabile per la Nazionale».

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Sulla Nazionale: «Diciamolo chiaramente: in Italia della Nazionale frega solo ai tifosi. Agli altri, compresa la politica, serve solo per rivendicare, quando le cose vanno male, forme di posizionamento personali».

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