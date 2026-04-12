L’ex Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera. L'ex numero uno della Federazione ha voluto parlare, tra i tanti argomenti, dei vari problemi del calcio italiano, per poi spostarsi, ovviamente, sul capitolo Nazionale, soprattutto dopo la mancata qualificazione al Mondiale per la 3 volta consecutiva. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sui problemi del calcio italiano:«Adesso abbiamo avviato un progetto con i bambini per rimettere al centro la tecnica. La verità è che si fa fatica a perseguire l’interesse comune. La filiera del talento italiano non si sviluppa a pieno perché i club, che sono aziende private, perseguono i propri interessi e non ritengono funzionali il tempo e la fatica che servono per far sbocciare un giovane selezionabile per la Nazionale».