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Milan Futuro, Sardo: “Vittoria netta, era importante oggi in ottica Play Off”

Milan Futuro, Sardo: “Vittoria netta, era importante oggi in ottica Play Off” - immagine 1
Jacopo Sardo, uno dei marcatori del Milan Futuro nella sfida contro il Brusaporto, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla partita
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Jacopo Sardo, uno dei marcatori del Milan Futuro nella sfida contro il Brusaporto, finita 4-0 per i rossoneri, è stato intervistato dai canali ufficiali della LND al termine del match. Il giovane rossonero ha voluto analizzare la prestazione generale della squadra, parlando dell'atteggiamento e dei gol segnati, per poi spostarsi a parlare di un possibile futuro in prima squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Era importante ritrovare la vittoria in ottica Play Off. Vittoria abbastanza netta, siamo rientrati molto bene nel secondo tempo e abbiamo fatto tre gol importanti che ci hanno permesso di gestire la partita”.

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Nel secondo tempo avete chiuso la questione:

“È la nostra migliore caratteristica quella di giocare palla a terra. Di solito non rientriamo bene nei secondi tempi, ce lo siamo detti nello spogliatoio”.

Sui tanti gol segnati:

“Di solito noi facciamo molte azioni e concretizziamo poco. Oggi per fortuna abbiamo trovato 4 gol che ci possono dare fiducia. Speriamo di continuare così”.

Sogni di poter aver un'occasione in Prima Squadra?

“È quello poi che pensi nelle seconde squadre, di allenarsi il più possibile in Prima Squadra. Ti migliora molto. Noi diamo il massimo, poi quello che succede, succede”

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