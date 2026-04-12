Jacopo Sardo , uno dei marcatori del Milan Futuro nella sfida contro il Brusaporto , finita 4-0 per i rossoneri, è stato intervistato dai canali ufficiali della LND al termine del match. Il giovane rossonero ha voluto analizzare la prestazione generale della squadra, parlando dell'atteggiamento e dei gol segnati, per poi spostarsi a parlare di un possibile futuro in prima squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Era importante ritrovare la vittoria in ottica Play Off. Vittoria abbastanza netta, siamo rientrati molto bene nel secondo tempo e abbiamo fatto tre gol importanti che ci hanno permesso di gestire la partita”.