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Milan, Marinozzi: “Sembra tantissimo l’ultima stagione di Allegri alla Juventus”

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Il giornalista Andrea Marinozzi ha voluto commentare la sconfitta del Milan contro il Cagliari: niente Champions per i rossoneri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un crollo quasi inspiegabile quello del Milan nel girone di ritorno. I rossoneri di Massimiliano Allegri, infatti, hanno toccato il punto più basso della stagione: contro il Cagliari, il diavolo perde per 2-1, mancando così la qualificazione in Champions League. A parlare della partita di questa sera ci ha pensato il giornalista sportivo Andrea Marinozzi.

Milan, Marinozzi: "E' mancata la cattiveria"

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"Pensavano di essere riusciti ad isolarsi. Non raggiungono l’obiettivo con una partita pessima, con i fischi di San Siro e con una squadra da mesi ha impostato la modalità gestione. Non è mai una buona strada, soprattutto quando hai questa debolezza mentale. I due gol di oggi: due palle inattive. Ma come sono arrivati? Non due colpi di testa, ma la palla era sempre lì, la potevano mandare in tribuna. È mancata sempre quella cattiveria. Il Cagliari sembrava giocasse per un obiettivo grosso e il Milan tranquillo."

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Il paragone con la Juventus

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Il crollo subito dal Milan, secondo il giornalista, sembra un copione già visto: anche sulla panchina della Juventus, la squadra allenata da Allegri aveva subito un forte calo, capace di mandare in fumo tutto il lavoro svolto nei mesi precedenti...

"Sembra tantissimo l’ultima stagione di Allegri alla Juventus: perdono il testa a testa con l’Inter, dopo quella partita calano tantissimo e vincono solo tre partite dopo quella sconfitta, ma vincono la Coppa Italia. Questo Milan si è perso. Perso il grosso obiettivo e sono sparite le forze mentali: se a questa squadra togli la forza mentale rimane ben poco".

Sarà Addio?

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Indubbiamente, dopo la mancata qualificazione, in casa rossonera ci saranno delle riflessioni. Se nei gironi scorsi la permanenza di allegri sembrava 'quasi scontata', ad oggi le cose potrebbero cambiare. Ma il suo possibile addio non è l'unico tema messo in discussione.

Con il mancato accesso in Champions League, sarebbe molto sorprendente vedere nuovamente in rossonero Luka Modric. Ilc rotto, infatti, nel corso dei mesi, sembra aver dettato delle 'leggi' per rimanere: la permanenza di Allegri e la qualificazione nell'Europa che conta, due monete a lui molto care. Che succederà in quel di Casa Milan? Solo il tempo ce lo potrà svelare.

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