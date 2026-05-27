"Sembra tantissimo l’ultima stagione di Allegri alla Juventus: perdono il testa a testa con l’Inter, dopo quella partita calano tantissimo e vincono solo tre partite dopo quella sconfitta, ma vincono la Coppa Italia. Questo Milan si è perso. Perso il grosso obiettivo e sono sparite le forze mentali: se a questa squadra togli la forza mentale rimane ben poco".