Milan, Marchegiani: “Maldini? Un’ingiustizia! Ecco dov’è il problema…”

Milan, Marchegiani: "Maldini figura ingombrante"

"Il problema è che le bandiere in società sono viste come figure ingombranti. Il grande giocatore che quando parla pesa, non solo ha appeal verso la gente, ma ha il coraggio di dire le cose. Maldini ha sempre detto le cose come stanno, per me è stata l'ingiustizia più grossa che si potesse fare non continuare con lui, però capisco anche che una proprietà voglia avere un riscontro diverso. Uno come Maldini è difficile portarlo dalla parte tua se non c'è. Lui è indipendente, come è giusto che sia". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Dalla Francia: "Molti dubbi sul futuro di Maignan" >>>