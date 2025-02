"Equilibrio? Zero, in campo come nel ruolino di marcia". Così Francesco Letizia, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha parlato della situazione in casa Milan dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord. Ecco il parere dell'opinionista nel suo editoriale per 'Sportitalia': "Lo spogliatoio a gennaio ha visto un’opera di bonifica da pedine che ormai sull’ambiente avevano un impatto totalmente negativo. Ecco, la sensazione è che questo tipo di lavoro sia solo a metà e sia da finire assolutamente in estate".