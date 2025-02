"Se gli acquisti sono stati di primissima qualità (Joao Felix tocca il pallone con una classe da vero Milan), troppo sottovalutate sono state le cessioni. Lo spogliatoio aveva bisogno di rinnovarsi, senza quelle figure tossiche che di fatto in questi anni hanno combinato più guai che cose buone. Con un vero e proprio sciopero nelle ultime settimane. In particolare, imbarazzante il comportamento di Bennacer, che per l’ennesima volta va a piagnucolare per essere ceduto, ancora una volta l’ultimo giorno del mercato. Nessuna riconoscenza per quanto il Milan lo abbia aspettato, profumatamente pagato, a ogni infortunio e a ogni impegno della nazionale, quelli mai saltati".

"Col colpo Bondo, merito di Geoffrey Moncada, che se Furlani è il Re è certamente almeno il Principe di questo mercato (rinnovate il contratto di quest'uomo in fretta, grazie!), il Milan stavolta ha risposto duramente: via chi non merita, dentro ragazzi volenterosi e seri. Un avviso anche a chi è rimasto: a giugno, comunque ti chiami, sarà tempo di valutazioni definitive anche sui soliti nomi hot. E a proposito di nomi "hot", un dubbio mi attanaglia: e se a restare fuori per dare equilibrio al nuovo 4-4-2 fosse in tante partite proprio Leao? Funzionerebbe, ma solo a patto che il giocatore la viva come nel basket, cioè con l'importanza di chi subentra e spesso decide con la stoccata finale. Posto che c'è spazio per tutti, lo capiremo comunque presto. Ma questo Milan non ha tempo di aspettare nessuno: c'è da salvare una stagione. Tutti uniti, per un solo obiettivo!".