Milan, Leao: “Ecco come ho segnato”. Il CT del Portogallo: “Tra i migliori al Mondo…”

Milan, Leao racconta il suo gol col Portogallo. Il CT: "Tra i migliori al Mondo in questo"

"Stavamo attraversando un momento di difficoltà, Bruno Fernandes è riuscito a riconquistare la palla, me l’ha passata, sono riuscito ad alzare la testa e ho visto che c’era molto spazio a centrocampo. Ho cercato di spingere al massimo, ho visto Nuno Mendes alla mia sinistra e l’ho passato in avanti. È più veloce degli altri nella maggior parte dei movimenti. Poi è riuscito a trovarmi ad occhi chiusi. È stata un’azione collettiva che ha spianato la strada alla vittoria. Nel primo tempo non siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Nell’intervallo l’approccio del mister è stato importante, abbiamo cambiato tattica, il pressing senza palla è stato la chiave e loro non sono riusciti a ottenere molto di più dalla palla. Il secondo tempo è stato tutto del Portogallo. Il gol più bello della serata? La rovesciata di Cris, ovviamente".