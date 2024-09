Milan, Marinozzi: “Leao è uno dei migliori in Europa quando…”

Milan, Leao ha fatto il salto di qualità con Pioli? Il parere di Marinozzi

"Che possa essere più continuo sicuramente si. Lo scorso anno per me fa un salto, perché cambia modalità di gioco. Quando c'è campo, quando può andare in velocità, quando ci sono spazi, quando c'è possibilità di fare l'1vs1 Leao è uno dei migliori giocatori del nostro campionato, uno dei migliori in Europa, e l'abbiamo visto anche nel corso dell'Europeo, tre alti e bassi, essere un giocatore determinante in alcuni momenti della partita per il Portogallo. Quando la partita cambia, c'è meno spazio, meno possibilità di attaccare la profondità. L'asse Theo-Leao è diventata anche con Leao che manda in porta Theo o che lo manda a crossare. Quindi da questo punto di vista è già evoluto come calciatore. Poi che possa andare sempre in doppia cifra ogni stagione mi lascio una porta aperta come possibilità di crescita al momento distante da questo tipo di continuità di un calciatore che possa appunto essere determinante sempre, o con gli assist o con i gol. Però per me ha già avuto un salto di qualità rispetto a due stagioni fa, l'anno scorso ha messo qualcosa in più nel suo tipo di calcio ed è stato molto bravo Pioli in questo".