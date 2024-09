Milan, Marinozzi: “Furlani non è credibile. Fonseca si deve chiedere …”

"Una domanda alla quale non possiamo rispondere, perché non eravamo lì né nel pregara né nei giorni precedenti alla partita, né durante la partita. E dunque questa è una domanda importante da prosi sia per la figura dell'allenatore, Fonseca, sia per quanto riguarda la società. Ma soprattutto Fonseca, per avere da subito un buon rapporto con i giocatori migliori della sua squadra, per evitare casi, mi viene in mente Florenzi a Roma ma soprattutto Edin Dzeko. Fascia tolta, una lite con lui, un rapporto non così amorevole con il suo miglior giocatore che aveva in rosa. Quindi bisogna cercare di chiarirsi subito per evitare di prolungare troppo questo episodio". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Leao-Barcellona, accordo Laporta-Mendes” >>>