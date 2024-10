Castro: “Leao? Ha tutto per essere un top. Ha il potenziale giusto ma…”

Luis Castro , allenatore del Dunkerque in Francia ed ex un tecnico delle giovanili prima del Vitoria Guimaraes e del Benfica, ha rilasciato una lunga intervista a Calciomercato.com parlando anche del Milan . Francesco Camarda , Paulo Fonseca e Rafael Leao . Ecco, di seguito, un estratto delle dichiarazioni di Castro. Clicca qui per l'intervista completa!

Su Rafael Leao: "La mia opinione è che abbia davvero tutto per diventare un top al mondo. Però ad oggi non lo è, non lo è nel Milan e men che meno lo è in nazionale. Noi in Portogallo abbiamo tantissimi giocatori di talento, non so se possa essere lui la nuova stella della nostra nazionale. Lui ha tantissimo potenziale ma deve crescere e al momento deve prima pensare a completarsi".