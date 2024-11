Milan, Caressa: “Leao? Secondo me questa cosa può essere un limite”

Il Milan domani sfiderà il Cagliari per una partita molto importante. La squadra di Fonseca va alla ricerca della continuità in Serie A. I rossoneri arrivano dalla entusiasmante prestazione in Champions League contro il Real Madrid . Fabio Caressa , noto opinionista, ha parlato della sfida del 'Santiago Bernanbeu' e in particolare della prestazione di Rafael Leao . Caressa ha un pensiero preciso sul portoghese. Ecco le sue parole.

Milan, Caressa: "Leao? Secondo me conta il palcoscenico. Può essere un limite"

"Per lui è più facile esprimersi nei big match. Non è solo un discorso di marcatura e spazi, in questo momento, viste le prestazioni, conta tanto anche il palcoscenico e questo può essere un limite". LEGGI ANCHE: Milan, i piani per Camarda. E gli altri? Futuro incerto per...